نادي دبي لأصحاب الهمم يتخطى «الثقة» في سلة الكراسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على نظيره الثقة بواقع 63 مقابل 61 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة لدوري سلة الكراسي المتحركة، والتي شهدت حماساً وإثارة من كلا الفريقين، وفاز نادي خورفكان لأصحاب الهمم على نظيره العين بواقع 64 مقابل 34 في المباراة التي جمعتهم بنادي خورفكان الرياضي. وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، أنه سعيد بمستوى الفرق المشاركة في الدوري بمشاركة أندية أصحاب الهمم بالدولة التي سنقطف ثمارها مستقبلاً .