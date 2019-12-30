ختام ناجح لبطولة تارجت لرماية الاسبورتنغ بالعين

المصدر: العين - البيان الرياضي

اختُتمت بنجاح بطولة تارجت لرماية الاسبورتنغ التي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والغولف. وقد شهدت البطولة مشاركة 70 رامياً ومنافسة قوية خاصة في فئة المحترفين، وتُوّج في نهايتها بالميدالية الذهبية للبطولة الإماراتي عبيد بن ضاوي الخاطري، وحصل على بيرق تارجت لفئة الناشئين الرامي محمد سعيد بن حم وجائزة مالية بقيمة عشرة آلاف درهم. وقام كل رامٍ برماية 100 طبق للمحترفين و75 طبقاً للهواة و50 طبقاً للناشئين في التصفيات التأهيلية، فيما قام الرماة برماية 25 طبقاً في النهائيات.