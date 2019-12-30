جماهير الوداد المغربي أفضل «ألتراس» في العالم

المصدر: عواصم - وكالات

منح موقع عالمي متخصص في متابعة حركية جماهير كرة القدم «الألتراس»، مشجعي الوداد المغربي، المركز الأول في تصنيف أفضل الجماهير في العالم عام 2019.

ونشر الموقع على قناته في «يوتيوب»، مقطع فيديو، يتضمن قائمة الجماهير الـ10 الأفضل في العالم عام 2019، والتي تصدرتها جماهير الوداد.

في المقابل، احتلت جماهير فريق عربي ومغربي آخر، وهو الرجاء الرياضي، المركز السادس، بينما حلت جماهير نادي ليغيا وارسو البولندي في المركز الثاني، وجماهير زينيت بطرسبرغ الروسي في المرتبة الثالثة. وجذب أسلوب التشجيع، الذي ينتهج ألتراس الواد المغربي جماهير الكرة العالمية، الذين أشادوا بهذا الأسلوب في أكثر من مناسبة، حيث دائماً ما تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المتخصصة في متابعة جماهير الأندية ابتكارات جمهور الوداد المغربي.