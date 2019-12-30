تحدي الدريفت يخطف الأنظار في مهرجان ليوا الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ارتفعت وتيرة الحماس والتحدي والإثارة على رمال صحراء ليوا، حيث اختتمت أول من أمس منافسات بطولة تحدي الدريفت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، «تل مرعب»، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي وشراكة استراتيجية مع شركة أدنوك . في الأثناء أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مشاركة عدد من الشركات الناشئة والمتخصصة في قطاعي الضيافة والأغذية المستفيدة من برامج التمويل التي يوفرها لأعضائه في فعاليات المهرجان.