«وادي حام» يتألق في سباق أبوظبي للقوارب 40 قدماً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تُوّج القارب «وادي حام» لمالكه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالشوط الثالث «أبيض» لسباق أبوظبي 40 قدماً لقوارب التجديف الذي نظمه نادي تراث الإمارات أول من أمس بكورنيش ألعاصمة أبوظبي بمشاركة 68 قارباً.

وتوج القارب «وادي السيجي» لمالكه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بلقب الشوط الثاني «أخضر»، وفاز بالشوط الأول «أحمر» القارب «الطيار»، لمالكه هزاع محمد عبد العزيز ربيع المهيري، وحاز جائزة الشوط الرابع «أسود» القارب «شناص» لمالكه وزارة الشؤون الرياضية بسلطنة عمان. وتوّج حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، الفائزين في أشواط السباق.