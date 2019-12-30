شوقي غريب يختار 50 لاعباً ويرسلها للفيفا

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، على تحديد قائمة تضم 50 لاعباً، وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في شهر يونيو المقبل، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ويشترط الاتحاد الدولي على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة الـ50 لاعباً في يونيو، على أن يتم إرسال القائمة النهائية في شهر يوليو وتضم 18 لاعباً، إضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية.

وأكد غريب أن «فيفا» أرسل خطابات إلى المنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعباً، وأن هذا الإجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للأولمبياد، موضحاً أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبي الدوري الممتاز.