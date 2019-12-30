إقالة بيليغريني من تدريب وست هام

المصدر: لندن - وكالات

تسببت الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في إقالة التشيلي مانويل بيليغريني من منصبه في تدريب وست هام يونايتد، وأعلنت إدارة النادي اللندني عن القرار عقب الخسارة على أرضه أمام ليستر 1-2 أول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي.

والخسارة للمرة الرابعة على التوالي هي الأولى لوست هام منذ يناير 2006، كما أنها الخسارة السادسة هذا الموسم في أرض الفريق من أصل تسع مباريات. وقال ديفيد سوليفان رئيس النادي «لقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح تماشيا مع طموحاتنا هذا الموسم»، مضيفا «شعرنا بخيبة أمل كبيرة باتخاذنا هذا القرار. مانويل رجل نبيل وكان من دواعي سروري العمل مع شخص مثله». وبات بيليغريني سادس مدرب يقال من منصبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.