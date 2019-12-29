شاهد.. رونالدو يلعب الكرة مع صبي بلا ساقين بدبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصبي الكازاخي علي تورغانبيكوف البالغ من العمر 11 عاما، والمولود بلا ساقين.

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يظهر فيه وهو يلعب كرة القدم مع الصبي في صالة ند الشبا بدبي، وعلق عليه بالقول: كان من دواعي سروري أن ألتقي بك..أنت مصدر إلهام حقا."

كما نشر بدوره الصبي مقطع الفيديو مع صور له وهو يتسلم هدية من رونالدو وقميص يحمل توقيعه وتقدم له بالشكر على اللحظات السعيدة التي قضاها معه.

من جهته وصف الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، رونالدو بالأفضل في العالم.

ونشر حبيب نورمحمدوف مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وعلق عليه بالقول: "لهذا أنت الأفضل في العالم شكرا جزيلا لك كريستيانو لقد جعلت أخي سعيدا."