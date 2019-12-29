بالفيديو.. بنزيما يتناول اللحم بالذهب في دبي

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

نشرمهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما فيديو له في أحد أشهر المطاعم بإمارة دبي وهو يتناول شرائح لحم من نوع خاص.

ويظهر بنزيما في الفيديو الذي نشره أمس السبت على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقطع شرائح اللحم المطلية بالذهب التي أعدها الشيف الشهير نصرت غوكتشه.

وعلق بنزيما على الفيديو قائلا: "الرقم تسعة في مواجهة نصرت"

وحاول بنزيما تقليد الشيف نصرت في كيفية تقطيع اللحم من دون النظر إلى الشرائح وتقليده في رشة الملح التي اشتهر بها الشيف العالمي.

ويقضي بنزيما إجازته الشتوية في مدينة دبي بعيدا عن الملاعب، مستغلا توقف منافسات الدوري الإسباني خلال فترة الأعياد.