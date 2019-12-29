«إعمار» تحتفي بالهلال السعودي في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

احتفت شركة «إعمار»، أول من أمس، بفريق الهلال السعودي، الذي تُوّج ببطولة دوري أبطال آسيا للعام 2019، حيث حصد الزعيم الهلالي، الذي أبرم في يونيو من العام الجاري، شراكة استراتيجية مع إعمار، كأس البطولة بعد تغلّبه في المباراة النهائية على فريق أوراوا رد دايموندز الياباني بمجموع 3-0 لمباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة الأكبر قارياً على مستوى الأندية.

واحتفالاً بالإنجاز الذي حققه الفريق، استضافت إعمار فعالية خاصة ضمت لاعبي الزعيم الهلالي وطاقمه الإداري، إلى جانب مجموعة من مشجّعي الفريق وعملاء «مجموعة التميّز من إعمار» من السعودية، والذين وُجّهت إليهم الدعوة لحضور هذا الحفل المميّز.

وتزيّن الحفل بالحضور الذين التقطوا الصور التذكارية مع كأس البطولة، علاوة على أن المدعوين التقوا بلاعبيهم المفضّلين بمطعم زيتا في فندق العنوان وسط المدينة، في وسط مدينة دبي.

فخر

وبهذه المناسبة، قال أحمد ثاني راشد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب في إعمار العقارية: «نفخر بكوننا الشريك الاستراتيجي للفريق طوال رحلته التي حصد فيها الكأس في النهاية، ويسعدنا اليوم استقبال الأبطال في وسط مدينة دبي والاحتفال معهم بالإنجاز الذي حققّوه».

وتضمّنت الفعالية التقاط المدعوين الصور التذكارية مع كأس دوري أبطال آسيا، إلى جانب الصور المعروضة على واجهة برج خليفة، وتشرّف الحفل بحضور فهد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال، والذي أشار بدوره إلى هذا الإنجاز بالقول: «تغمرنا اليوم سعادة كبيرة لاستضافتنا في وسط مدينة دبي، والاحتفال بما حققناه من إنجاز مع شريكنا «إعمار»، وبالقرب من برج خليفة، الذي جعل من هذه الفعالية تجربة لا تنسى بالنسبة لنا».