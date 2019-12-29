نادي الإمارات يكرّم نجل الراحل رينهارد فابيتش

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

استقبلت إدارة نادي الإمارات، يتقدمها محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد إسماعيل العوضي، رئيس مجلس إدارة الشركة، اللاعب الألماني جونا فابيتش، لاعب المنتخب الألماني تحت 18 سنة وفريق هامبورغ، نجل المدرب السابق لنادي الإمارات الراحل رينهارد فابيتش الذي درب الفريق الأول في عام 2005 حتى 2007، الذي توفي بعد معاناة مع المرض في عام 2009.

ورحبت إدارة النادي باللاعب ووالدته إذ حضرا جانباً من تدريبات الفريق الأول والمراحل السنية، وقاما بجولة في النادي، وعبّر اللاعب عن سعادته بحفاوة وحرارة الاستقبال.