5 ميداليات للبلياردو والسنوكر في ختام بطولة «غرب آسيا»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

اختتم وفد الإمارات المشاركة في بطولة غرب آسيا المجمعة للبلياردو والسنوكر مشاركته في البطولة التي أقيمت في المنامة بالحصول على 5 ميداليات منها 3 ذهبيات وميدالية فضية ومثلها برونزية، وجاءت النتائج عبر محمد مصطفى شهاب، الذي حصل على ذهبيتين في السنوكر في فردي 6 كرات وفردي «15 رد» وصلاح الريماوي الحائز على ذهبية فردي البلياردو، فيما حصل منتخب السنوكر على فضية الفرق عبر الثنائي محمد شهاب وخالد الكمالي ونال خالد الكمالي برونزية 6 كرات في فردي السنوكر. وأثنى سلطان الجوكر رئيس الوفد وأمين عام اتحاد البلياردو والسنوكر بما قدمه المنتخب.