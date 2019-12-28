«الطب الرياضي» تبحث التعاون مع الاتحاد الفرنسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الطب الرياضي في اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، وبحضور الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، الدكتور مجدي إسكندر، والدكتور بسام حسن صالح، والدكتور أحمد إبراهيم علي، وعائشة محمد النعيمي أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد سكرتير الإدارة الطبية، وبحثت سبل التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مجال الطب الرياضي بما يحقق المنفعة للطرفين والارتقاء بخدمات الطب الرياضي داخل الدولة.