ديل بوسكي وموريانتس وسانز في استاد هزاع بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس النسخة 24 من بطولة لا ليغا بروميسيز العالمية لكرة القدم (تحت 12 سنة) التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» خلال الفترة 27 - 29 ديسمبر الجاري.

وتقام على هامش البطولة 3 ورش عمل على مدار الأيام الثلاثة في استاد هزاع بن زايد، ويحاضر فيها أسطورة التدريب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي وفرناندو موريانتس وفرناندو سانز، واستيبان سواريز، وتستهدف ورشات العمل مدربي ولاعبي وإداريي أكاديميات وأندية أبوظبي للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في كرة القدم.