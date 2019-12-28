ساري.. عجوز في «السيدة العجوز»

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لا يزال المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي يثير الجدل أينما حل، فبعد كثير من الصراعات والانتقادات في الدوري الإنجليزي أيام تدريبه لتشلسي، استمر المحاسب العجوز في إثارة الأزمات والانتقادات في الدوري الإيطالي مع فريق «السيدة العجوز».

20

درب ساري في مسيرته رقماً مهولاً ربما لم يصل إليه أحد المدربين، حيث تولى تدريب 20 فريقاً على مدار 30 عاماً، فالإيطالي صاحب الـ60 عاماً، بدأ مسيرته في دوري الهواة الإيطالي عام 1991، ولم يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلا في 2012 مع إمبولي الذي صعد به من دوري الدرجة الثانية.

47.1

يمتلك ساري معدلاً منخفضاً في الانتصارات خلال مسيرته بمتوسط يبلغ 47.1%، وأعلى نسبة انتصارات حققها في تاريخه كانت مع يوفنتوس الإيطالي، ويبلغ معدله في تحقيق الفوز 75%، وهو معدل مرتفع، إلا أنه لا يرضي طموحات فريق كبير بحجم يوفنتوس.

أفضل معدلات ساري

يوفنتوس 75%

نابولي 66%

تشلسي 61.9%

أسوأ معدلات ساري

غروسيتو 18.2 %

بيروجيا 27.3

أريزو 27.2

الأكثر خسارة مع ساري

إمبولي 35 خسارة

نابولي 25 خسارة

الأقل خسارة مع ساري

يوفنتوس 2 من 24

تشلسي 11 من 63