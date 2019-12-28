«حجر» يغرم الاتحاد السوداني 32 ألف دولار

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم تسلمه خطاباً من كارلوس شنايدر مدير إدارة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بتغريم الاتحاد مبلغ 32 ألف دولار، وذكر الاتحاد أن الخطاب حوى أسباب الغرامة، بسبب إلقاء حجر على حكم لقاء الإياب بين منتخبي السودان وتشاد في إطار الدور التمهيدي لتصفيات مونديال 2022، ونوه الخطاب أن قيمة الغرامة (32 ألف دولار) بينها 2000 دولار رسوم المحكمة والإجراءات.

وكان المنتخب السوداني قد فاز ذهاباً على نظيره التشادي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في استاد أم درمان، في الوقت الذي تعادل إياباً دون أهداف، ليتأهل أسود الجديان لمرحلة المجموعات من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2022. ولم يسبق لمنتخب السودان التأهل إلى كأس العالم طوال تاريخه، أما على صعيد كأس الأمم الأفريقية فقد شارك في ثماني نسخ آخرها عام 2012 التي أقيمت في الغابون وغينيا الاستوائية، وأيضاً سبق للمنتخب السوداني أن أحرز لقب البطولة عام 1970. كما أحرز الوصافة مرتين عامي 1959 و1963.

ويصنف المنتخب السوداني الـ128 على العالم في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو ارتفاع ملحوظ في ترتيبه الذي كان قد تراجع في السنوات الأخيرة ووصل إلى 164 على العالم في تصنيف سابق.