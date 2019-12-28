3 انتصارات لفرسان الإمارات

المصدر: العين - البيان الرياضي

حقق فرسان الإمارات الشباب ثلاثة انتصارات متتالية في أول أيام بطولة العين الدولية لقفز الحواجز التي ينظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف على مدى ثلاثة أيام، حيث أحرز فرسان الإمارات الشباب ألقاب ثلاثة أشواط جاءت على التوالي بتوقيعات عبد الله أحمد أمين والجواد «إديون» في الشوط الأول من فئة النجمة، بمواصفات الجولة الواحدة (120) سم، وسعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» في الشوط الثاني من مرحلتين (130) سم، ثم عمر عبد العزيز المرزوقي بالفرس «كونكورديا» في الشوط الثالث من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (135) سم.