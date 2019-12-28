المري يكرم بطل العالم للزوارق السريعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الملازم سالم العديدي، قائد زورق فيكتوري 3، لتحقيقه المركز الأول في بطولة العالم للزوارق السريعة، والتي أقيمت مؤخرا في ولاية ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد اللواء المري بما حققه ضابط من شرطة دبي بقيادته زورق فيكتوري إلى الإنجاز العالمي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للانتصارات العالمية لدولة الإمارات في مجال السباقات البحرية السريعة، وترجمة لتطلعاتنا بإنجازات مستحقة عن جدارة، وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الدولية، وتعزيز سمعة وريادة الإمارات في مختلف المنافسات العالمية.

وأثنى المري على سجل إنجازات العديدي، مؤكدا أنه من المثابرين على تحقيق الإنجازات، لافتا إلى أن شرطة دبي حريصة على دعم موظفيها في مختلف المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك في إطار برامجها الداعمة للمسؤولية المجتمعية ومختلف الرياضات بأنواعها.

ومن جهته، تقدم الملازم سالم العديدي، بالشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تكريمه ودعمه المستمر، مؤكداً أن ذلك يمثل حافزاً لهم للاستمرار والتألق.