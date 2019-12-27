بالفيديو.. رونالدو وديوكوفيتش يتدرّبان في ند الشبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريباته بصالة ند الشبا الرياضية استعداداته للاستحقاقات المقبلة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وانضم إليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم في تنس المحترفين.

ونشر رونالدو مقطع فيديو وهو يتدرب مع ديوكوفيتش بصالة ند الشبا الرياضية.

وانضم ديوكوفيتش إلى قائمة نجوم الرياضة العالمية الذين يستعدون للاحتفال برأس السنة الميلادية 2020 بدبي، حيث يتواجد إلى جانب رونالدو وديوكوفيتش كل من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني ومواطنيه كريم بنزيمة وديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي والاسباني داني كرفخال والكرواتي لوكا مودريتش و روميلو لوكاكو لاعب انتر ميلان والمنتخب البلجيكي وغيرهم من نجوم كرة القدم في العالم