«الوحش» يختار «السيدة العجوز»

المصدر: روما - وكالات

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أول من أمس أن النجم النرويجي إرلينغ هولاند مهاجم فريق سالزبورغ النمساوي، الملقب بـ«الوحش» يفضل الانتقال إلى فريق يوفنتوس في يناير المقبل.

وقالت «كورييري ديلو سبورت» إن اللاعب الشاب (19 عاماً) لم يصبح لاعباً في فريق يوفنتوس بعد، ولكنه بات قريباً بالفعل من أسوار إلى صفوف «السيدة العجوز». وأوضح التقرير أن يوفنتوس تقدم بمبلغ 30 مليون يورو بناء على طلب سالزبورغ للاستغناء عن خدمات اللاعب النرويجي الواعد. بينما تحدثت «غازيتا ديللو سبورت» أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع هولاند بعقد لمدة خمس سنوات، مقابل راتب سنوي قدره 3.5 ملايين يورو سنوياً.

وأكد مدير فريق «لايبزيغ» الألمانية وجود مفاوضات من قبل الأندية الأوروبية على ضم مهاجم سالزبورغ، معترفاً بأنه «ليس من السهل على ناديه الصراع من أجل ضم هولاند .