استاد هزاع بن زايد يحتضن بطولة «لا ليغا بروميسيز»

المصدر: العين - وام

تنطلق اليوم باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين منافسات النسخة الـ 24 من بطولة لا ليغا بروميسيز العالمية لكرة القدم (تحت 12 سنة) التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتنظيم وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وستقام على هامش البطولة - التي تقام بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» - 3 ورش عمل على مدار الأيام الثلاثة، تستهدف مدربي ولاعبي وإداريي أكاديميات وأندية أبوظبي للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في كرة القدم.

وتشهد البطولة مشاركة 3 فرق محلية، العين المستضيف، والجزيرة وبني ياس، بالإضافة إلى 13 فريقاً عالمياً وهي: برشلونة، واتليتكو مدريد، واسبانيول، وريال مدريد، وريال بيتيس، واشبيلية، وفالنسيا، وفياريال (اسبانيا)، ويوفنتوس وانتر ميلان (إيطاليا)، وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا)، وبنفيكا (البرتغال).