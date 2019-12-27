حكيم زياش هدف «الشياطين الحمر»

المصدر: لندن - وكالات

بات الدولي المغربي حكيم زياش، نجم نادي أياكس ، مرشحاً بقوة للانتقال إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد. وبحسب تقارير إنجليزية، فإن المدير الفني لـ«الشياطين الحمر»، النرويجي أولي غونار سولشاير، مهتم بالحصول على خدمات النجم المغربي المتألق بشكل لافت رفقة العملاق الهولندي. وترغب الإدارة التقنية لمانشستر يونايتد، في تعزيز تركيبة الفريق بأسماء كبيرة ووازنة تملك القدرة على تقديم الإضافة المرجوة، وتراهن بذلك على استقطاب نجم «أسود الأطلس»، الذي يتسم بمرونة تكتيكية، ويجيد اللعب كصانع ألعاب، بالإضافة إلى نزعته الهجومية الواضحة.