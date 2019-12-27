استقبال بالورود لبعثة المبارزة بعد إنجازاتها العربية

المصدر: دبي- وام

حظيت بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة باستقبال حافل بالورود، لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي، عقب مشاركتها الناجحة في البطولة العربية للمبارزة، التي أقيمت بدولة الكويت الشقيقة. وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى أرض المطار في ساعة متأخرة، أول من أمس، الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم خالد المدير التنفيذي، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات. وبلغت حصيلة مشاركة بعثتنا بالبطولة 9 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات، وفضية واحدة، وخمس ميداليات برونزية، ليحتل منتخبنا المركز الثاني بالترتيب العام بعد الكويت مستضيفة البطولة. وحصلت نورة البريكي على ذهبية منافسات الفردي لسلاح الفلوريه، وذهبية الفرق في كل من سلاحي السابر والفلوريه للفتيات، في حين حصل فريق سلاح الايبيه للفتيات على الميدالية الفضية، أما الميداليات البرونزية الخمس فكانت من نصيب لطيفة الحوسني في فردي سلاح الفلوريه، والعنود مبروك السعدي في سلاح الايبيه للفردي، وعبدالله الحمادي في منافسات فردي الايبيه رجال.

وحصلت فرق سلاحي الايبيه والفلوريه للرجال على ميداليتين برونزيتين، ليحقق أبناء الإمارات إنجازاً غير مسبوق بحصولهم على هذا العدد من الألقاب العربية.

وهنأت الدكتورة هدى المطروشي اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري بإنجازهم التاريخي، معربة عن فرحتها وسعادتها الغامرة بهذا الإنجاز الجديد، الذي تحقق عن جدارة واستحقاق، برغم انشغال معظم البعثة قبل البطولة بموسم الامتحانات الفصلية. وقالت: «البطولة كانت قوية، والمنافسات لم تكن سهلة مع منتخبات الكويت مستضيف البطولة والسعودية وتونس والعراق، إلا أن الثقة كانت ولا تزال بلا حدود في أبناء وبنات الإمارات للمنافسة بقوة على المراكز الأولى، وتحقيق الألقاب، موجهة تهنئة خاصة لبنات الإمارات اللائي حققن مراكز طيبة للغاية».