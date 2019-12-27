سيريل ديسرس.. «نصف فريق»

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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لفت البلجيكي سيريل ديسرس الأبصار خلال الموسم الحالي في الدوري الهولندي، بعد أن نجح المهاجم البلجيكي في تصدر ترتيب الهدافين، بل وساهم بأكثر من نصف أهداف فريقه هيراكليس الميلو.

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هدفاً وضع سيريل ديسرس بصمته عليها هذا الموسم في الدوري الهولندي، حيث سجل 12 هدفا وصنع 5 تمريرات حاسمات لفريق هيراكليس الميلو، من أصل 31 هدفاً سجلها الفريق الذي يحتل المركز التاسع.

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أثبت ديسرس أنه هداف متميز عندما أتيحت له فرصة اللعب مع الفريق الأول للوفين، وهو في التاسعة عشرة من عمره، وتمكن من تسجيل 20 هدفاً في الدوري البلجيكي في موسم 2013 - 2014.

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ثلاثة أهداف حاسمة سجلها ديسرس في 28 مايو 2017، قاد بها فريق بريدا إلى الفوز 4 – 1 على نيميغن في دوري الدرجة الثانية الهولندي، وهي النتيجة التي منحت بريدا بطاقة التأهل إلى الدوري الهولندي الممتاز.

0.89

يملك سيريل ديسرس أحد أفضل معدلات التسجيل في الدوري الهولندي الممتاز، حيث سجل 52 هدفاً في 58 مباراة خاضها حتى الآن، بمتوسط تسجيل 0.89 هدفاً في المباراة.

بطاقة

الاسم: سيريل ديسرس

تاريخ الميلاد: 8 – 12 - 1994

مكان الميلاد: لوفين - بلجيكا

الطول: 185 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

لوفين: 2013 - 2014

لوكرين: 2014 - 2016

بريدا: 2016 - 2017

أوتريخت: 2017 - 2019

هيراكليس الميلو: 2019 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 18

عدد الدقائق: 1620

الأهداف: 12

التمريرات الحاسمة: 5

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 3.3 في المباراة

دقة التمرير: 81.2 %

قيادة الهجمات: 2.7 في المباراة

نجم المباراة: 4

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 97 %

الكرات العكسية: 92 %

قيادة الهجمة: 94 %

إنهاء الهجمة: 99.1 %

التحكم في الكرة: 95.2 %

المهام الدفاعية: 84.7 %

دعم الزملاء: 92 %