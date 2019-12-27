كلوب: مباراتان في 3 أيام «جريمة»

المصدر: لندن - وكالات

قال يورغن مدرب ليفربول إنها «جريمة» أن تضطر بعض الأندية المنافسة بالدوري الإنجليزي لخوض مباراتين في ثلاثة أيام . ولعب ليفربول مع ليستر سيتي أمس ويستضيف وولفرهامبتون يوم الأحد.

وقال كلوب:«بكل وضوح هذا غير مقبول لا يوجد أي مدرب لديه مشكلة في مباريات (بوكسينج داي)، ولكن اللعب يومي 26 و28 جريمة ، يمكننا أن نقول ما نريده ولكن هذا لا يهم أي شخص، ولكن في كل عام نفس الأمر يتكرر».

وسيكون أمام ليفربول، الذي يسعى للتتويج بلقب الدوري الأول له في آخر 30 عاماً، يومين للراحة، ولكن هناك 14 فريقاً ستحصل على يوم واحد للراحة في البطولة.

وأضاف كلوب:«لا يوجد سبب لمنح اللاعبين راحة أقل من 48 ساعة للعب مباراة أخرى في الدوري الممتاز».

وأكمل:«علم الرياضة لا يعطيك شيئاً للتعامل مع هذا. الجسد يحتاج لوقت محدد للراحة. هذا سهل. هذا علم. ولكنك تتجاهله تماماً».