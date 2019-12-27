تعاون بين «خورفكان » وجامعة الشارقة

المصدر: خورفكان- البيان الرياضي

استضاف مبنى جامعة الشارقة فرع خورفكان، أمس، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة نادي خورفكان لكرة القدم وجامعة الشارقة فرع خورفكان، ووقع عن الجانبين خليل غانم الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، والدكتور أسامة الروبي نائب مساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع خورفكان. وشملت المذكرة ، أوجه تعاون متعددة بين المؤسستين، ترمي إلى ترسيخ روح الشراكة ، وصولاً إلى خدمة طلبة الجامعة ونادي خورفكان ومنتسبيه، في المجال الرياضي بشكل رئيسي، فضلاً عن النشاط الثقافي والأنشطة المجتمعية.