حشر آل مكتوم يهدي درعاً تذكارية لرئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

تلقى الشيخ أحمد الجابر الصباح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس درعاً تذكارية من الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، تكريماً له على جهوده في تطوير التنس العربي، وقدمت الدرع سارة باقر عضو مجلس الإدارة، وممثل الاتحاد الإماراتي في الجمعية العمومية، التي عقدت مؤخراً في الكويت.

وأعرب الشيخ أحمد الجابر عن سعادته بالإهداء القيم، الذي تلقاه من الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس وقال: هذا ليس بغريب عليه، فهو داعم دائماً للعبة التنس بصفة عامة في الخليج وعلى كل المستويات وأحد أهم عناصر تطوير التنس على مستوى الاتحاد العربي. وأكد الشيخ أحمد جابر الصباح اعتزازه بالثقة الكبيرة، التي أولتها الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس لدولة الكويت، بالموافقة على نقل مقر الاتحاد العربي للتنس، وأمانته العامة إليها.