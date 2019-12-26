نجم شهير يطلق زوجته ويرتبط بابنة أختها

المصدر: وكالات

انفصل اللاعب البرازيلي هالك، المهاجم السابق لفريق زينيت بطرسبورغ الروسي والحالي لفريق شنغهاي الصيني، عن زوجته بعد 12 عاما من زواجهما وإنجابهما ثلاثة أطفال.

والغريب في الأمر أن هالك بعد طلاقه زوجته إيران أنجيلو دي سوزا، في أغسطس الماضي، ارتبط بعد شهرين من ذلك بابنة شقيقة زوجته السابقة كاميلا.

وأكد اللاعب بنفسه صحة هذه المعلومات لتجنب سوء الفهم.

ونقل موقع "UOL" البرازيلي عن ممثل اللاعب قوله: "اتصل هالك بوالد كاميلا وأخيها. وتحدث مع عائلتها وقال الحقيقة. بدأت العلاقة بينهما في أكتوبر. هالك أعلن بنفسه الخبر، لأنه ليس لديه ما يخفيه. موقفه شفاف ويريد تجنب الإشاعات الخاطئة".

يذكر أن هالك البالغ من العمر 33 عاما، أمضى 4 مواسم في صفوف زينيت بطرسبورغ، قبل الانتقال إلى فريق شنغهاي الصيني.