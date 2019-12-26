بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين اليوم

المصدر: رأس الخيمة ــ محمد فضل

برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق اليوم بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين وتستمر لمدة يومين بصالة المنطقة التعليمية بالظيت، وكانت اللجنة العليا المنظمة للحدث نظمت ورشة للمشاركين أول من أمس شرحت من خلالها القوانين والتفاصيل المتعلقة بالبطولة، والتي يشارك فيها أكثر من 300 لاعب مواطن في أربعة أوزان، ويبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين درهم، وتعتبر أغلى بطولة في تاريخ مصارعة الذراعين، وستنطلق البطولة بمراجعة الأوزان وتصنيف المشاركين حسب أوزانهم.

كما فرغت اللجنة المنظمة للحدث برئاسة أحمد بن درويش وسعيد الماس رئيس اللجنة الفنية وفيصل الغيص المنسق الفني ورياض نعيم المنسق التنفيذي، من وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لحفل الانطلاق وكذلك الختام والذي ينتظر أن يُشرفه سمو ولي عهد رأس الخيمة، وقال أحمد بن درويش خلال تنوير صحافي عقب اجتماع اللجنة الفنية للبطولة: استضافة هذه البطولة تؤكد حرص حكومة رأس الخيمة وسُمو ولي عهد رأس الخيمة، راعي الحدث، على الاهتمام بالشباب وشغل أوقات فراغهم وكذلك دعم الرياضة والرياضيين.