لامبارد ينتقد مورينيو بسبب محمد صلاح ودي بروين

المصدر: لندن- وكالات

ألقى مدرب تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، اللوم على مدربه السابق والحالي لتوتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، لفشله في التمسك بأمثال النجم المصري محمد صلاح، والبلجيكي كيفن دي بروين.وسمح مورينيو عندما كان مدرباً لتشيلسي برحيل صلاح إلى فيورنتينا ودي بروين بالعودة إلى ألمانيا، ولم يصبر عليهما في الفريق الأول ليضيع على النادي اللندني فرصة الاحتفاظ بنجمين كبيرين.

وأضاف لامبارد: إذا لم نتحلَ بالصبر ولم نقف بجوار اللاعبين فقد ينتهي بنا المطاف في موقف مثل هذا. كنا نملك صلاح ودي بروين أحد أفضل لاعبي العالم حالياً عندما كانت أعمارهما 20 و21 سنة، لكن المدير الفني لم يقف بجوارهما. وأكد لامبارد: «سأدعم اللاعبين الشباب».