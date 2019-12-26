برايس تنافس على سباقي السرعة بـ«طوكيو»

المصدر: لندن - وكالات

قررت العداءة الجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس المنافسة في سباقي 100 و200 متر في أولمبياد طوكيو 2020. وفازت فريزر-برايس بذهبيتين في سباق 100 متر في الأولمبياد بجانب ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى هذا العام.

ولم تنافس العداءة البالغة من العمر 32 عاماً، والفائزة بأربعة ألقاب بسباق 100 متر ببطولة العالم، في سباق 200 متر في أولمبياد ريو 2016 للتركيز في المسافة الأقصر، لكنها احتلت المركز الثالث رغم إصابتها في إصبع بالقدم. وقالت للصحفيين: «سأنافس على الثنائية بالتأكيد، في العام الماضي أردت تحقيق الثنائية لكن المدرب كانت لديه خطة أخرى، لذا التزمت بها وهو يعرف الموقف بشكل أفضل». وأكدت فريزر برايس أنها تريد تحقيق رقم أقل من 22 ثانية لأول مرة.