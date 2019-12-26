ملاكم سبعيني يدخل موسوعة غينيس بالضربة القاضية

المصدر: إنديانا - وكالات

دخل الملاكم الأمريكي ألبرت هيوز موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر ملاكم محترف، محطماً رقم الملاكم البريطاني ستيف وورد، الذي خاض نزالاً في عام 2017، وهو في سن 60 عاماً و337 يوماً. وتمكن هيوز البالغ من العمر 70 عاماً من الفوز على مواطنه تريمين تاونس البالغ من العمر 43 عاماً، بالضربة القاضية في الجولة الثانية للنزال الذي جمعهما في مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.

وعاد ألبرت هيوز إلى حلبة الملاكمة بعد 26 عاماً على وفاة ابنه، وأوضح سبب عودته، قائلاً: «بعد هذه المأساة، وعدت نفسي بالعودة إلى الحلبة وتحطيم الرقم القياسي تكريماً له». وحقق هيوز أول انتصار له منذ 40 عاماً، والحادي عشر في مسيرته الاحترافية من أصل 22 نزالاً.