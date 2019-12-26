مهرجان ليوا الدولي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي «تل مرعب»، والتي تستمر حتى 10 يناير القادم، وذلك بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي وشراكة استراتيجية مع شركة «أدنوك» وسط مشاركات دولية عديدة حرصت على المشاركة في الحدث الرياضي والتراثي الأضخم في المنطقة، وتنطلق الفعاليات بسباق الاستعراض الحر للسيارات في حلبة الاستعراض الخاصة في تل مرعب.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على اتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الفعاليات وخروج المهرجان بالشكل المتميز الذي يلبي طموحات الآلاف من عشاق التحدي والمغامرة والإثارة بجانب أصحاب العراقة والأصالة في المسابقات التراثية من المشاركين والزوار والجمهور الكبير الذي يحرص على حضور المهرجان ومتابعة فعالياته الشيقة والمتميزة، والتي تم اختيارها بعناية لتلائم احتياجات الجميع بعد أن أصبح مهرجان ليوا الدولي 2020 مهرجاناً للجميع ونجح في وضع اسمه ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية والسياحية المتميزة في المنطقة

وقامت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 بجولة تفقدية صباح أمس في موقع السباقات والفعاليات للوقوف على مدى جاهزية الموقع وحلبات السباق ومناطق تل مرعب لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من الجمهور والزوار والمشاركين للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من مسابقات وبرامج متميزة تتسم بالإثارة والقوة والحماس، بجانب العديد من الفعاليات التراثية التي تلبي اهتمام عشاق الأصالة والعراقة.

ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة التجهيزات والإمكانيات لتقديم موسم استثنائي من مرعب 2020 يلبي طموحات الآلاف من الزوار والجمهور من عشاق رياضات التحدي والمغامرة، ويفتح باب أمن لممارسة تلك الرياضات وسط اشتراطات أمن وسلامة تحافظ على سلامة المتسابقين.