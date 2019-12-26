سجل ريال مدريد 100 هدف خلال العام 2019

المصدر: مدريد - وكالات

سجل فريق ريال مدريد 100 هدف خلال العام 2019، وهو أسوأ رقم للفريق الملكي خلال العقد الماضي، وذلك بعد رحيل هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو.

ولعب ريال مدريد عام 2019 كاملاً من دون كريستيانو رونالدو، الذي دافع عن ألوان «الميرينغي» في النصف الأول من عام 2018، قبل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس .

وكان عام 2010 الأسوأ بالنسبة لريال مدريد من ناحية التهديف في حقبة رونالدو، وبالرغم من ذلك فقد أحرز الفريق الملكي 130 هدفاً، أي أكثر من عامه الحالي من دون النجم البرتغال بواقع 30 هدفاً.بينما كان عام 2014 هو الأفضل بالنسبة لفريق ريال مدريد، على مدار السنوات العشر الماضية، إذ سجل 178 هدفاً. وأصبح النجم البرتغالي خلال تسعة مواسم مع ريال مدريد الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفاً.