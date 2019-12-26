نجوم الكرة العالمية في دبي لقضاء إجازة رأس السنة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

بدأ نجوم كرة القدم العالمية يتوافدون على دبي لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية 2020 والمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية التي تقام خلال هذه الفترة من كل عام، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ، أحد أكثر النجوم الذين يفضلون قضاء إجازاتهم السنوية في دانة الدنيا، حيث تعوّد على قضاء أوقات ممتعة مع عائلته أثناء زيارته لعدد من المعالم السياحية ، وإلى جانب رونالدو وصل كذلك، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني ومواطنه كريم بنزيمة الذي نشر بعض الصور على حسابه الخاص وهو يستمتع بممارسة رياضة ركوب الدراجات المائية بشاطئ جميرا.

واختار الكرواتي لوكا مودريتش نجم النادي الملكي الإسباني قضاء إجازته مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية بدبي التي باتت واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خاصة للاعبي كرة القدم لأنها تضمن لهم الاستمتاع بالهدوء وبجمال أشعة الشمس الساطعة، حيث صنفتها صحيفة «ذي صن» البريطانية ضمن أرقى الوجهات العالمية لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية 2020، وجاء في التعليق على الصور التي نشرتها الصحيفة أن دبي تعني أصالة الرحلات الفاخرة والجمع بين أشعة الشمس والاحتفال بليلة رأس السنة على الطريقة البريطانية.

كريم بنزيمة