شاهد.. مباراة كرة قدم بين البطل الروسي حبيب نورمحمدوف وصبي بدون ساقين

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، مع الصبي الكازاخي علي تورغانبيكوف البالغ من العمر 11 عاما، والمولود بلا ساقين.

ونشر علي تورغانبيكوف مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يلعب مع حبيب بكرة القدم، وعلق عليه بالقول: "لقد أهديت حبيب كرة موقعة من قبل نجوم باريس سان جيرمان: نيمار، كيليان مبابي، تياغو سيلفا وإدينسون كافاني".

بدوره أهدى حبيب، وفق "روسيا اليوم"، هاتفا محولا من نوع "آيفون" للصبي، وعلق على اللقاء معه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلا: "كان من دواعي الشرف التعرف عليك يا أخي".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف دافع للمرة الثانية على التوالي عن لقب بطل منظمة (UFC)، عقب فوزه على متحديه الأمريكي داستن بورييه، في سبتمبر الماضي، ومن المنتظر أن يواجه في أبريل 2020، المقاتل الأمريكي توني فيرغسون.