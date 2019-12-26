شاهد.. مرسيليا الفرنسي يتذكّر هدافه الراحل الرئيس أحمد بن بلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تذكر فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي أمس ذكرى ميلاد هدافه السابق ورئيس الجمهورية الجزائرية الراحل أحمد بن بلة الموافق 25 ديسمبر.

ونشر الحساب الرسمي لمرسيليا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة “بن بلة” مُعلقاً عليها بعبارة: نحتفل اليوم بذكرى ميلاد لاعب زعيم فرنسا السابق “الرئيس الهداف” أحمد بن بلة، ديما أولمبي!”.

نحتفل اليوم بذكرى ميلاد لاعب #زعيم_فرنسا السابق "الرئيس الهداف" أحمد بن بلة، ديما أولمبي! 🙏🇩🇿 pic.twitter.com/q05NeV9isb — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) December 25, 2019

يذكر أن بن بلة كان بطلا في فئة 400 متر عدو كما عُرف بشغفه بكرة القدم ماجعله يمضي على عقد مع أولمبيك مرسيليا لموسم واحد “1939-1940”، بحسب "النهار" الجزائرية.

الرئيس الجزائري الراحل تألق في مباراة مرسيليا ضد “FC Antibes” لحساب كأس فرنسا يوم 29 أفريل 1940 بمدينة كان وتمكن من تسجيل هدف في المباراة.