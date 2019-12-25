كافاني على بعد أيام من أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد - وكالات

بات المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، على بعد أيام من الانتقال من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وفق ما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية. وأوردت الصحيفة المدريدية، أن «الانتقال قد يحصل خلال الأيام القليلة المقبلة. في المبدأ، سيكون الاتفاق لمدة موسمين ونصف الموسم، إلا أنه لا يزال موضع نقاش».

وتابعت: «الصعوبة الوحيدة أمام الانتقال الوشيك هي النادي الفرنسي، والمبلغ الذي قد يطلبه»، مشيرة إلى أن «كافاني ليس سعيدا في باريس»، لاسيما في ظل تراجع دوره بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مطلع الموسم الحالي معاراً من إنتر .