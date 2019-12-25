حشر آل مكتوم: بطولة مبادلة للتنس أضافت روحاً جديدة لمحبي اللعبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بارك مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثانية عشرة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، والتي توج الإسباني نادال بطلاً لها، وأقيمت في مجمع التنس الدولي في العاصمة أبوظبي بمشاركة نخبة أبطال العالم بالتنس.

وقدم الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، الشكر والتقدير لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لدعم سموه لرياضة التنس والتشجيع على تطورها بشكل بارز، متمنياً لبطولة مبادلة العالمية للتنس مواصلة التألق والمزيد من النجاح في النسخ المقبلة، وبما يعكس مكانة الإمارات في جميع الجوانب ومنها في الجانب الرياضي.

وأثنى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، على ما أسفرت عنه بطولة مبادلة للتنس من مكاسب، ومؤكدا أن التنظيم الاحترافي المبهر شكل إضافة كبيرة للنجاحات التنظيمية الكبرى لدولة الإمارات، وإن بطولة مبادلة العالمية للتنس أضافت روحاً جديدة لمحبي رياضة التنس في الإمارات وهو ما كشف عنه الحضور الجماهيري الكبير والإقبال على متابعة منافسات البطولة.

مؤكداً أن اتحاد التنس يدعم جميع البطولات الدولية التي تقام على أرض الإمارات لما لها من دور بارز ومهم في تنشيط الرياضة الإماراتية والدولية. ووجه الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات للتنس إلى دراسة المكاسب الفنية والتنظيمية التي أسفرت عنها «مبادلة» وانعكاساتها المستقبلية على النهوض بتنس الإمارات للارتقاء به.

وأثنى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، على الجهود التي بذلها كادر الاتحاد من حكام وإداريين بالمساهمة بدورهم بنجاح المنافسات.

وكانت النسخة الثانية عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس قد شهدت مشاركة 8 من نخبة لاعبي التنس على مستوى العالم، في مقدمتهم نجما التنس المخضرمان الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.