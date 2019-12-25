جمهور «الكارتينغ» يتوج راشد الظاهري نجماً لموسم 2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج مشجعو وعشاق الكارتينغ حول العالم مؤخراً البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري ليكون أفضل سائق «كارتينغ» من فئة الميني في موسم 2019 وذلك عبر تصويت الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بالبطولة.

وحسمت النتيجة لراشد الظاهري بجدارة واستحقاق بعد أن حصل على أعلى الأصوات في استطلاعات الرأي التي نظمها عشاق بطولات الكارتينغ حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان للنتائج التي حققها الظاهري خلال الموسم أكبر الأثر على هذا التصويت.

وشهد ختام موسم 2019، ظهوراً مميزاً لراشد الظاهري، بعد إنجازاته المتتالية في سباقات الكارتينغ، وهو ما انعكس بوضوح على صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه النتيجة جديرةً بالاهتمام لأعلى مستوى في رياضات وسباقات السيارات، حيث علّق محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في تغريدة له على «تويتر» قائلاً: «أحسنت يا راشد، أنت أفضل سائق في فئة الميني 2019، تهانينا لك يا راشد، أنا معجب بالمواهب الشابة، وأشجعك على الاستمرار بنفس هذا الأداء».

ويعد تتويج راشد الظاهري بأفضل سائق في فئة 2019 فرصة كبيرة لزيادة شعبيته وتعريف الجمهور به، وبما أنجزه في هذه السن الصغيرة، فضلاً عن مدى الجهد والتفاني الذي يبذله في رياضته والقدر الكبير من الإرادة والتصميم اللذين يقودانه إلى تحسين مهاراته في القيادة باستمرار.