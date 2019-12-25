تيبو كورتوا وألفونس أريولا.. رقم قياسي مع النادي الملكي

المصدر: مدريد - وكالات

تمكن نادي ريال مدريد من وصول رقم قياسي لم يبلغه منذ أكثر من 31 عاما، وذلك في مجال حراسة المرمى. وذكرت صحيفة «ماركا» ، أمس، أن مرمى النادي الملكي لم يستقبل سوى 12 هدفاً من أصل 18 مباراة في الدوري .

ويمكن إرجاع الفضل في ذلك إلى أداء الحارسين، تيبو كورتوا وألفونس أريولا.والرقم الذي حققه الحارسان يتطابق مع العدد الذي حققه أوغستين رودريغيز و أوتشوتورينا، و بويو في موسم 1987- ‏1988.

ومنذ بداية الموسم الحالي حافظ كورتوا على شباك الريال نظيفة في 7 مباريات، فيما تمكن أريولا من حماية شباكه في مباراة واحدة. لكن أفضل موسم للريال في هذا المجال كان 1961- 1962 وموسم 1971 - 1972، حينما دخل شباكه 11 هدفاً فقط بعد مرور 18 مباراة في الدوري.