نيمار.. شرط وحيد لسحب الدعوى القضائية ضد برشلونة

المصدر: برشلونة - وكالات

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عاقد كل العزم للرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى فريقه السابق برشلونة. ووفقاً لتقرير جديد لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مصادر مقربة من نيمار، تؤكد أن اللاعب مستعد للتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن الدعاوى القضائية التي رفعها ضد الفريق الكتالوني، إذا تعهد هذا الأخير بضمه.

وسيبدأ الفريق القانوني لنيمار، بإجراءات التصالح مع برشلونة، بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة «البارسا»، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى «كامب نو». واتهم نيمار برشلونة بعدم دفع جزء من راتبه، عند مغادرته النادي الكتالوني صوب سان جيرمان في صيف 2017.