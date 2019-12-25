الخليفي يترك الأفريقي بعد تهديدات

المصدر: تونس - صالح قادري

استغل نائب رئيس النادي الأفريقي مجدي الخليفي استضافته من طرف برنامج رياضي تلفزي ليعلن عن عدم قدرته على تحمل المزيد من الضغط والتهديدات التي طالته وطالت أسرته من طرف جماهير النادي فأعلن عن استقالته وغادر البرنامج باكياً وكان قبل ذلك قد قرر الابتعاد نهائياً عن عالم الرياضة.

وأمام تمسك رئيس النادي عبد السلام اليونسي بالبقاء قررت رابطة مشجعي النادي اعتبار المسؤولين الحاليين فاقدين للشرعية ولا تمثيلية لهم وعليهم الاستقالة الجماعية والفورية مع التأكيد على ضرورة المحاسبة كما أكدت أحقية جماهير النادي الأفريقي في كل تحركاتها السلمية المطالبة برحيل المسؤولين الحاليين مع التوجه بنداء إلى السلطة التونسية المعنية بالشأن الرياضي للنظر في تجاوزات المكتب التنفيذي الحالي للنادي الأفريقي.