إيقاف رئيس الزمالك 3 مباريات

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

جاءت أغلب عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد المصري، بسبب الهجوم على الأداء التحكيمي، وذلك وفقاً لتقارير حكام ومراقبي المباريات، وقررت لجنة الانضباط منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات، وغرامة مالية قدرها نحو 6 آلاف دولار، بسبب تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

وقررت اللجنة أيضاً منع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم، مباراة واحدة، وغرامة 3 آلاف دولار، بسبب تصريحاته ضد طاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان، فيما وجهت اللجنة تحذيراً إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.