مارادونا يزعم اختطافه من كائنات فضائية!

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

زعم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أنه تعرض للخطف من قبل كائنات فضائية. وقال مارادونا، خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية أرجنتينية، إنه تعرض من قبل لعملية اختطاف من طرف «كائنات فضائية»، مشيراً إلى أنه قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات، موضحاً أنه كان في مكان آخر غير كوكب الأرض.

وأضاف: «لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة ، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتي، قلت إن أجساماً غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك». يذكر أن مارادونا، اعتزل اللعب عام 1997، بعد مسيرة ناجحة، ليقتحم عالم التدريب.