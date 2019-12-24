النحل.. هجوم كاسح في كأس تنزانيا

المصدر: دودوما - وكالات

شهدت مباراة في كأس تنزانيا لكرة القدم حادثة طريفة تمثلت بهجوم سرب من النحل على اللاعبين، في المباراة التي كانت تقام بملعب دار السلام في العاصمة دودوما. ونشرت مصادر إعلامية فيديو للحادثة ، حيث توقفت المباراة، عقب هجوم سرب من النحل، الأمر الذي أثار ارتباكاً في صفوف اللاعبين والجمهور.

وأظهر الفيديو اللاعبين وقد انبطحوا أرضاً لتفادي هذا الهجوم، كما قام عدد من الجمهور بفعل ذات الشيء لتجنب اللسعات. وأضافت المصادر : «الهجوم» جعل اللاعبين والجمهور يغادر الملعب بسرعة، قبل العودة واستكمال المباراة بشكل طبيعي بعد أن هدأ سرب النحل.