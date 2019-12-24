أبوظبي تستضيف القمة الرياضية العالمية يناير المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

للعام الثاني على التوالي، تستضيف العاصمة أبوظبي قمة قادة الرياضة العالميين، على مدار يومي 21 و 22 يناير من العام المقبل، في حلبة مرسى ياس، وسط توقعات بمشاركة 450 من مختلف قادة أعمال الرياضة العالميين، وتستقطب القمة أكثر من 20 شخصية عالمية من رواد وقادة أعمال القطاع الرياضي، من بينهم فيل لينش الرئيس التنفيذي للإعلام في نادي مانشستر يونايتد ، وفران ميلار الرئيس التنفيذي لـ«اينوس»، وياسر اليوسف نائب رئيس الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران، والأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود مالك نادي شيفيلد يونايتد.

وستكون العاصمة أبوظبي، هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي تستضيف قمة القيادات الرياضية العالمية للسنة الثانية على التوالي.