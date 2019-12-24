استقبال الأبطال للاتسيو بعد الفوز بلقب كأس السوبر

المصدر: روما - وكالات

حظي لاتسيو باستقبال الأبطال، أمس، في روما، بعد أن توج بالكأس السوبر الإيطالية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام، بفوزه على يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 3-1 أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض.وحرم نادي العاصمة بتتويجه الخامس في المسابقة رونالدو من فوزه بالكأس الثالثة عشرة توالياً إن كان مع البرتغال، يوفنتوس أو فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وتحديداً منذ خسارة الكأس السوبر الإسبانية ضد أتلتيكو مدريد في أغسطس 2014.

وحط لاتسيو في العاصمة روما في الساعات الأولى من صباح أمس، وكان في استقباله قرابة ألف مشجع .