طعن يوقف صحيفة الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدر المجلس القومي للصحافة بالسودان قراراً بإيقاف صحيفة الهلال، الناطقة باسم النادي إلى حين إشعار آخر،على خلفية الطعن المقدم من أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأكد مجلس الصحافة السوداني في خطاب لمجلس إدارة النادي إنه سيتمّ تعليق صدور الصحيفة إلى حين البت في الموضوع بواسطة الإدارة القانونية بالمجلس، اعتبارًا من الرابع والعشرين من الشهر الجاري،وكان نادي الهلال قد أعاد إصدار الصحيفة في ديسمبر الجاري بعد توقف دام طويلاً.

وفي منافسات الدوري السوداني أوقف فريق حي الوادي نيالا سلسلة انتصارات فريق الأمل عطبرة بالفوز عليه 3 - 1، وتجمد رصيد الأمل عطبرة في 30 نقطة متراجعاً إلى المركز الثاني، فيما وصل الوادي نيالا إلى النقطة الـ 19، وقفز للمركز الثامن.