رقم قياسي سلبي للنجم الساحلي

المصدر: تونس - صالح قادري

تلقى النجم الساحلي، أول من أمس، خسارته الثالثة في الدوري التونسي والثانية على التوالي، وكانت أمام نجم المتلوي في مسيرة سلبية قياسية لم يعرفها النجم منذ عدة سنوات.

ورغم أن النجم خاض هذه المباراة بالفريق الثاني فإن إدارة الفريق أصبحت في وضع محرج للغاية مع جماهير الفريق الذين طالبوا بوضع حد لهذا التراجع الكبير، وأجمع عدد كبير من الجماهير على أن هذا الوضع يتحمل مسؤوليته الرئيس المستقيل رضا شرف الدين الذي تنصل من مسؤوليته وترك سفينة النادي تبحر بدون ربان، وهو وضع يحدث لأول مرة في تاريخ النجم الساحلي، كما هاجم عدد من الجمهور المدرب الجديد الإسباني غاريدو الذي خسر 6 نقاط في ظرف 6 أيام وعمق الفارق مع فرق صدارة ترتيب الدوري.